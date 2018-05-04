Trabzonspor'da futbolculara ödeme rahatlattı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da futbolculara ödeme rahatlattı

    Trabzonspor'da futbolculara ödeme rahatlattı
    Yönetimin bu hafta içerisinde oyunculara toplam 8 milyon 500 bin TL'lik ödeme yapması, ayrıca personelin de maaşını yatırması, maçı öncesi moralleri düzeltti. Özellikle ödemelerin geç yapılması nedeniyle kulübe ihtar çeken ve 30 Nisan tarihine kadar süre veren yabancı oyuncuların bu ödemeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi. Bu arada yönetimin 15 Mayıs'a kadar futbolculara bir ödeme daha yapmayı planladığı, bu kez rakamın 10 milyon TL seviyelerinde olacağı ifade edildi.
    1. 4.5.2018
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