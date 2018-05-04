Trabzonspor, Ümit Öztürk ile hiç kaybetmedi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Trabzonspor, Ümit Öztürk ile hiç kaybetmedi
    Süper Lig'de - Kasımpaşa sınavına Ümit Öztürk atandı. Trabzonspor, bölgesi hakemi ile çıktığı maçlarda iyi bir istatistik ortaya koydu. Fırtına, Öztürk ile 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor, Öztürk yönetiminde bu sezon Osmanlı'yı 4-3, Akhisar'ı da 3-1 yendi.
    1. 4.5.2018
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