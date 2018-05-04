Trabzonspor evinde yıkıldı! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    evinde yıkıldı!

    Trabzonspor evinde yıkıldı!

    ekibi bu sezon Trabzon’da oynadığı maçlarda sadece 26 puan alabildi. Lider Cimbom ise 46 puan.

    Sezona büyük hedeflerle başlayan ancak son 3 haftada Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Trabzonspor, en büyük darbeyi evinde yedi. Bir zamanlar sahasında rakiplerine nefes aldırmayan bordo-mavililer, bu yıl ise 26 puanla evinde en fazla puan toplayan takımlar arasında Konya ve Kayseri ile birlikte 8. sırada bulunuyor. Sivasspor (30), Göztepe ve Bursaspor (28) ise Trabzonspor'un önünde yer aldı. Lider G.Saray ise şampiyonluğun kendi sahasında oynadığı maçlardan geçtiğini rakamlarla da ortaya koydu. 66 puanı olan Cimbom, bu puanların 46'sını kendi saha ve seyircisi önünde topladı. Fırtına, Aslan'ın sadece evinde topladığı puanlardan 3 puan fazla toplayabildi.

    28 ATIP 23 GOL YEDİ
    ekibi, Trabzon'da 15 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 atan bordo-mavililer kalesinde ise 23 gol gördü. , sahasında yediği 23 golün 13'ünü 3 maçta kalesinde gördü.
    1. 4.5.2018
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