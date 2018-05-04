Trabzonspor evinde yıkıldı!
Karadeniz ekibi bu sezon Trabzon’da oynadığı maçlarda sadece 26 puan alabildi. Lider Cimbom ise 46 puan.
28 ATIP 23 GOL YEDİ
Karadeniz ekibi, Trabzon'da 15 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan bordo-mavililer kalesinde ise 23 gol gördü. Trabzonspor, sahasında yediği 23 golün 13'ünü 3 maçta kalesinde gördü.
- 4.5.2018
-
Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Toplam 7
Yorum
BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
-
Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
Yorum
karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
-
Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
Trabzonspor evinde yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.