Trabzonspor 31 haftada 49 puan aldı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    31 haftada 49 puan aldı

    Trabzonspor 31 haftada 49 puan aldı
    Bordo-mavili takım bu sezon 'de 31 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik elde etti ve 8 mağlubiyet yaşadı. Attığı 55 gole karşılık 45 gol yedi. 49 puan topladı ve 5. sırada. Art arda gelen sakatlıklar nedeniyle birçok maça tam kadro çıkamayan Fırtına'nın hedefi Avrupa Ligi.
    1. 4.5.2018
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