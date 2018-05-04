Rıza Çalımbay kazanan takımı bozmayacak – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    kazanan takımı bozmayacak

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a> kazanan takımı bozmayacak

    Fırtına, sahasında oynayacağı maçına büyük önem veriyor.

    Bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Onur, Uğur, Kamil, Durica ve Castillo'nun yanı sıra kart cezalısı Bero'dan faydalanamayacak olan teknik direktör geçtiğimiz hafta 'u deplasmanda mağlup eden kadroyu bozmayı düşünmüyor. Sadece sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'e monte etmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, kalede yine genç file bekçisi Uğurcan'a görev verecek, stoperde ise ön libero Okay'ı oynatacak. Çalımbay'ın diğer mevkileri de aynen koruyacağı, Olcay ile Abdülkadir arasındaki kararını ise maç günü vereceği öğrenildi.
    1. 4.5.2018
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