Rıza Çalımbay, Abdülkadir Ömür ile baş başa görüştü – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , Abdülkadir Ömür ile baş başa görüştü

    Rıza Çalımbay, Abdülkadir Ömür ile baş başa görüştü
    Sakatlığı nedeniyle geçen hafta maçında oynamayan Abdülkadir Ömür, hocasına 'Hazırım' mesajını verdi. Rıza Çalımbay'la bir süre görüşen 18 yaşındaki oyuncu kendisini iyi hissettiğini ve bu hafta Kasımpaşa sınavında yeniden forma giymek istediğini dile getirdi.
    1. 4.5.2018
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