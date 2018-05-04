Olcay Şahan: "Şanssız bir dönemdeyiz" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    : "Şanssız bir dönemdeyiz"

    Olcay Şahan: "Şanssız bir dönemdeyiz"
    Bordo-mavililerin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu , takıma daha çok katkı yapmak istediğini söyledi. Bu sezon ligde 26 maçta 3 gol atıp, 6 da asist yapan Olcay, "Daha çok katkı vermek isterdim ama gerçekten şanssızlık yaşadık. Takım halinde şanssızdık" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
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