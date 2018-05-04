Kupa yakından takip edilecek – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Kupa yakından takip edilecek

    Kupa yakından takip edilecek
    Özkan Sümer'in idaresindeki scout ekibinin 'nı yerinde takip edeceği belirtildi. Onazi'nin Nijerya ile Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansın da bu sayede yakından takip edileceği ancak esas amacın, genç ve maliyeti uygun oyuncular bulmak olduğu belirtildi.
    1. 4.5.2018
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