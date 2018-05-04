İsmail Kahraman’dan ziyaret – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    İsmail Kahraman’dan ziyaret

    İsmail Kahraman’dan ziyaret
    Ankara 'nde gerçekleştirilen Günleri başladı. Başkanı İsmail Kahraman kulübün standını ziyaret ederken, Trabzon Valisi Yücel Yavuz kendisine isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu'nun da katıldığı etkinlikte TS Club Mobil Mağaza standının yoğun ilgi gördüğü dile getirildi.
    1. 4.5.2018
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