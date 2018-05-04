Hugo Rodallega’ya ‘sis’ engeli çıktı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ’ya ‘sis’ engeli çıktı

    <a href="/index/hugo-rodallega?id=5ec63656-6bf0-4258-852e-63e6caec8e73" class="" rel="tag">Hugo Rodallega</a>’ya ‘sis’ engeli çıktı
    'dan Hugo Rodallega açıklaması: "Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği ve Gençlik ve Spor Bakanı 'ın katılımıyla gerçekleşen Futbol Ekonomi Forumu'na Rodallega, 'daki sis nedeniyle uçakların iptal edilmesinden dolayı iştirak edememiştir."
    1. 4.5.2018
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