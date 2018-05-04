Dostluk köprüsü! Trabzonspor Yönetimi, Çaykur Rizespor'u ziyaret edecek
Trabzonspor yönetimi tebrik için bugün Çaykur Rizespor'u ziyaret edecek. Kulübün sitesinden, “Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağımıza inanıyoruz. Dostluğa leke düşürecek her türlü söylemden rahatsızlık duyuyoruz” denildi.
ÇOK ÖNEMSİYORUZ
Açıklama şöyle devam etti: "Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı'nın, bu durumun ortadan kalkmasına katkı verecek beyan ve çabalarını çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağına inandığımız bu girişimin yanı sıra bu konuda Trabzonspor olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu, bu güzide kulübümüzün şampiyon olarak Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere yarın (bugün) saat 14.00'te Sayın Hasan Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."
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Dostluk iyi günde kötü günde yan yana olmakla olur. Dostlar da küser mi, küser. Ama fazla değil bundan iki sene önce birlikte tribünde maç izleyen iki komşu şehir takımının taraftarları arasında yaşanan küskünlük, kızgınlık artık son bulmalı ve yeni bir sayfa açılmalıdır. Bu konuda sağlam adımlar atan Trabzonspor ve Çaykur Rizespor yönetimlerini tebrik ediyorum. Anadolu'nun ağabeyi yakıştırması yapılan Trabzonspor'un son yıllarda zarar gören bu imajının yeniden sağlamlaştırılması noktasında önemli bir adımdır bu. Yapılan bu hamle çok yerindedir.
- 4.5.2018
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Toplam 7
Yorum
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Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
Yorum
karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Toplam 2
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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