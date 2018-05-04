Dostluk köprüsü! Trabzonspor Yönetimi, Çaykur Rizespor'u ziyaret edecek – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dostluk köprüsü! Yönetimi, 'u ziyaret edecek

    Dostluk köprüsü! <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Yönetimi, <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>'u ziyaret edecek

    yönetimi tebrik için bugün 'u ziyaret edecek. Kulübün sitesinden, “Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağımıza inanıyoruz. Dostluğa leke düşürecek her türlü söylemden rahatsızlık duyuyoruz” denildi.

    Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'e dönüşünü kutlamak üzere Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceklerini bildirdi. Ağaoğlu, bordomavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'un geçen sezon Süper Lig'den düşmesiyle ilgili olarak bazı çevrelerin dayanaksız iddialarıyla gerçek sporseverleri derinden üzen olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "İki komşu kente ait camiaların dostluğuna leke düşürecek her türlü söylem ve eylemden rahatsızlık duyduğumuzun altını özellikle çiziyoruz" denildi.

    ÇOK ÖNEMSİYORUZ
    Açıklama şöyle devam etti: " Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı'nın, bu durumun ortadan kalkmasına katkı verecek beyan ve çabalarını çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağına inandığımız bu girişimin yanı sıra bu konuda Trabzonspor olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu, bu güzide kulübümüzün şampiyon olarak Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere yarın (bugün) saat 14.00'te Sayın Hasan Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."

    YENİ SAYFA AÇILMALI: MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
    Dostluk iyi günde kötü günde yan yana olmakla olur. Dostlar da küser mi, küser. Ama fazla değil bundan iki sene önce birlikte tribünde maç izleyen iki komşu şehir takımının taraftarları arasında yaşanan küskünlük, kızgınlık artık son bulmalı ve yeni bir sayfa açılmalıdır. Bu konuda sağlam adımlar atan ve Çaykur Rizespor yönetimlerini tebrik ediyorum. Anadolu'nun ağabeyi yakıştırması yapılan Trabzonspor'un son yıllarda zarar gören bu imajının yeniden sağlamlaştırılması noktasında önemli bir adımdır bu. Yapılan bu hamle çok yerindedir.
    1. 4.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dostluk köprüsü! Yönetimi, 'u ziyaret edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN