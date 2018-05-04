Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı sırtlıyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ile sırtlıyor

    Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı sırtlıyor
    'de 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen 'u yerliler taşıyor. Fırtına'nın attığı 55 golün 39'u yerli futbolculardan gelirken, 23 gol atan Burak, takımın yüzünü en çok güldüren isim oldu. İkinci sırada ise 8 kez ağları sarsan var.
    1. 4.5.2018
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