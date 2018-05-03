Hayrettin Hacısalihoğlu: "Züğürt ağa değiliz"
Trabzonspor için başlatılan destek kampanyası ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.
ÇAKILAN BiR KIVILCIMDIR
Hacısalihoğlu, "Bugün zorluklarımız var, bunu hep beraber sırtlayacağız. Bu bir dönemin belki de şartlarının değişmesi için çakılan bir kıvılcımdır. Bunu hep birlikte yaşayıp aşalım. Herkesten destek bekliyoruz" ifadesini kullandı.
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
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karado gülme komşüna gelir başına.
Hayrettin Hacısalihoğlu: "Züğürt ağa değiliz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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