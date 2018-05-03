Hayrettin Hacısalihoğlu: "Züğürt ağa değiliz" – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Züğürt ağa değiliz"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Züğürt ağa değiliz"

    için başlatılan destek kampanyası ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

    için başlatılan destek kampanyası ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün ekonomik olarak ayağa kalkması için güç birliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Hacisalihoğlu, "Bugün Trabzonspor'un herkesçe malum olduğu şekilde ekonomik olarak zorluklar yaşadığı bir dönemi geçiriyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen öncü olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız çünkü bugün ne bir kişinin ne bir yönetimin ne birkaç yönetimin sırtlayamayacağı kadar büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Bunları söylemeyerek asla gerçeklerle toplumu, camiayı yanlış bilgilendirme içinde olmayacağız. Züğürt ağa filmini oynamayacağız, biz durumumuz ne ise bunu herkesle paylaşacağız" dedi.

    ÇAKILAN BiR KIVILCIMDIR
    Hacısalihoğlu, "Bugün zorluklarımız var, bunu hep beraber sırtlayacağız. Bu bir dönemin belki de şartlarının değişmesi için çakılan bir kıvılcımdır. Bunu hep birlikte yaşayıp aşalım. Herkesten destek bekliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 3.5.2018
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