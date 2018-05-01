Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Trabzonspor taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör Şenol Güneş’i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor. Sosyal medyada mesaj yağdı
Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.
Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, "Şenol Güneş Trabzonspor'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak Şenol Güneş- Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "Trabzonspor'un Şenol Güneş'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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