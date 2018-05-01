Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    taraftarlarının aşkı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> taraftarlarının <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> aşkı!

    taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör ’i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor. Sosyal medyada mesaj yağdı

    'da mevcut teknik direktör 'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak 'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor. 'ın karşısında aldığı mağlubiyet sonrası bir grup tarafından yoğun şekilde eleştirilen Güneş'e bordo-mavili taraftarlar sahip çıktı.

    Taraftarlar sosyal medya üzerinden attıkları mesajlarda, " 'a yakışır", "Şenol hocaya sahip çıkalım, o bizim hocamız", "Camia olarak - Fatih Tekke ikilisini istiyoruz", "'un 'e, Şenol Güneş'in de Trabzon'a ihtiyacı var", "Şenol hoca gelirse bu takım ayağa kalkar" şeklinde yorumlarda bulundu.

    1. 1.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    taraftarlarının aşkı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN