Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı. Futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.
Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Kıvrak, Fabian Castillo, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Mustafa Akbaş idmana katılmadı. Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koştu.
Antrenmanda, Slovak stoper Jan Durica, bir pozisyonda beline aldığı darbe sonucu sakatlandı.
- 1.5.2018 20:38
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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