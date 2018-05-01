Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 32. haftasında ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavili ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör yönetiminde 'nde çalıştı. Futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

    Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Kamil , , Fabian Castillo, , Hugo Rodallega ve idmana katılmadı. Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koştu.

    Antrenmanda, Slovak stoper Jan Durica, bir pozisyonda beline aldığı darbe sonucu sakatlandı.


    1. 1.5.2018 20:38
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