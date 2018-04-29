Yönetimden ziyaret – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Yönetimden ziyaret

    Yönetimden ziyaret

    Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'da çeşitli ziyaretlerde bulundular.

    Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'da çeşitli ziyaretlerde bulundular. İlk olarak Antalya Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ı ziyaret eden yönetim kurulu, daha sonra Antalya Belediye Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel'i makamında ziyaret etti.

    ÇAYKUR RiZE VE ANKARAGÜCÜ'NE KUTLAMA
    Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 1. Lig'in 33. haftasında aldıkları sonuçlarla 'e yükselmeyi garantileyen ve 'nü tebrik ederek, gelecek yıl için başarı dileklerinde bulundu.
    1. 29.4.2018
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