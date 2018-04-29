Yönetimden ziyaret
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulundular.
ÇAYKUR RiZE VE ANKARAGÜCÜ'NE KUTLAMA
Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında aldıkları sonuçlarla Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ederek, gelecek yıl için başarı dileklerinde bulundu.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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