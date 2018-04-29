Trabzonspor'u, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı taşıyor – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'u, ve taşıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'u, <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> ve <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a> taşıyor

    'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u ve 'nın golleriyle 2-1 mağlup eden 'da, bu iki oyuncu attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi.

    Ligin geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran bordo-mavili takımda 23, 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti.

    Takımlarının en golcü iki oyuncusu olan ve , Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.

    Daha çok yabancı oyuncuların gollerde söz sahibi olduğu ligde, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 56.36'sını attı.

    49 puanın 42'sine katkı sağladılar
    Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan 'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.

    Bordo-mavililer, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol kaydettiği 19 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 42 puanı hanesine yazdırdı.

    Karadeniz ekibi, Antalyaspor (2), , Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, , Evkur , Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı.

    Fenerbahçe (2), , , , Osmanlıspor ile berabere kalan bordo-mavili takım, tek mağlubiyetini sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-3'lük skorla aldı.

    Maçlar ve goller
    Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ligde bu sezon gol attığı maçlar şöyle:

    Trabzonspor - Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
    Fenerbahçe - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz
    Medipol Başakşehir - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor - Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
    Trabzonspor - Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
    Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz
    Trabzonspor - Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)
    Kasımpaşa - Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz
    Trabzonspor - Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı
    Kardemir Karabükspor - Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz
    Atiker Konyaspor - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor - Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
    Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz
    Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor (1-3) Burak Yılmaz
    Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (4-1) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)
    Trabzonspor - Kayserispor (4-0) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
    Osmanlıspor - Trabzonspor (3-3) Yusuf Yazıcı
    Antalyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı
    1. 29.4.2018 11:42
    2. Güncelleme: 29.4.2018 11:42
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