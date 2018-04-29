Rıza Çalımbay ayrılık ihtimali hakkında konuştu! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    ayrılık ihtimali hakkında konuştu!

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a> ayrılık ihtimali hakkında konuştu!

    3 puanı mücadele ederek aldıklarını belirten Çalımbay, takımdaki geleceği ile ilgili de “Buna yönetim karar verecek. 3 maçım var ve sonrasında sözleşmem bitiyor. Bana göre işimiz hâlâ bitmedi” dedi

    TRABZON Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti. Usta çalıştırıcı, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Geçen haftayı telafi etmek adına bu maç önemliydi. Mücadele etmemiz gerektiğinde ettik ve kazandık" diye konuştu. Genç kaleci Uğurcan'la ilgili bir değerlendirme yapan bordo-mavili hoca "Uğurcan iyi kaleci. Çok genç ve iyi işler yapacak. Uğurcan'ın Onur'dan daha değişik özellikleri var. Onur'un yanında daha pişecek ve gelişecek. Sonrasında ise Türk futbolu iyi bir kaleci kazanacak" dedi. Takımdaki durumu hakkında da konuşan Çalımbay, "Geleceğime yönetim karar verecek. Benim 3 maçım var ve sonrasında sözleşmem bitiyor. Keşke devre arasında kulübümüzün durumu iyi olsaydı ve 3 oyuncu alabilseydik. Örneğin sağlam bir Burak her zaman olsaydı. Hem gol kralı olurdu, hem de biz daha rahat olurduk. Bana göre işimiz hâlâ bitmedi, hala yapılacak işimiz var" ifadelerini kullandı.
    1. 29.4.2018
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