Önemli galibiyet – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Önemli galibiyet

    Önemli galibiyet

    ön libero , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    ön libero , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 24 yaşındaki yıldız, "2 haftalık sakatlıktan sonra geri geldim. Tek amacımız ligi 5. bitirmek. Öncelikle 'a katkı yapmak ardından da 'nda başarılı olmak istiyorum" dedi.
    1. 29.4.2018
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