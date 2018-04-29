Bero cezalı haftaya yok – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    cezalı haftaya yok

    <a href="/index/bero?id=24730dc9-c4b5-45f5-a4a6-533cecc8d2a6" class="" rel="tag">Bero</a> cezalı haftaya yok

    ?ekibinin genç futbolcusu , maçında gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

    ?ekibinin genç futbolcusu , maçında gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. 22 yaşındaki Slovak sağ kanat dün 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu ve 82'de kart gördü.
    1. 29.4.2018
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