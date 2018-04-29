Beklenen kadro çıktı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beklenen kadro çıktı

    Beklenen kadro çıktı

    Teknik direktör , maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü.

    Teknik direktör , maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Onur'un yerinde yine Uğurcan'a, Uğur'un yerine savunmada Okay'a, Abdülkadir'in yerine Sosa'ya ve Kamil Ahmet'in yerine Pereira'ya şans tanıdı. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Rodallega ve Castillo da dün forma giyemedi.
    1. 29.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beklenen kadro çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN