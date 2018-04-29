Alkışlar Uğurcan’a – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Alkışlar Uğurcan’a

    Alkışlar Uğurcan’a

    Fırtına'nın 22 yaşındaki kalecisi dün performansı ile alkışlandı.

    Fırtına'nın 22 yaşındaki kalecisi dün performansı ile alkışlandı. maçında 2 gol yiyen genç eldiven 5 kurtarışla takımının 3 puan almasında önemli bir rol oynadı. Uğurcan maç sonrası, " maçında bana güvendiği için Rıza hocama teşekkür ediyorum. Onur ağabeyi aratmamaya çalıştım. Onur ağabeyin odasından çıkmıyorum desem yeridir" diye konuştu.
    1. 29.4.2018
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