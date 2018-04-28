Trabzon Avrupa aşkına Antalyaspor karşısına çıkıyor!
Bordo-mavililerde gözler Akdeniz ekibiyle deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi
'SEZON BİTENE KADAR KAYIP YOK'
Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay öğrencileriyle yaptığı motivasyon toplantısında herkesin Antalyaspor maçına konsantre olmasını istedi. Çalımbay "Bizim işimiz sahada. Bizden istenen Trabzonspor'un başarısı. Bunun için kalan 4 maçı da kazanıp bu takımı Avrupa Kupaları'na taşımalıyız. Herkes bu sezonun sonuna kadar buna konsantre olsun ve başka bir şey düşünmesin. Gelecekte ne olacağını sezon bittiğinde hep beraber göreceğiz. Şimdi bize düşen Antalyaspor maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamak ve sezonu kayıpsız tamamlamak" ifadelerini kullandı.
ÇALIMBAY İLK PEŞİNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u yenerek bir ilk yaşamanın peşinde. Çalımbay hocalık kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 7 maça çıktı, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İlk defa kazanmak istiyor.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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