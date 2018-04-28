Trabzon Avrupa aşkına Antalyaspor karşısına çıkıyor! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Trabzon Avrupa aşkına karşısına çıkıyor!

    Trabzon Avrupa aşkına <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> karşısına çıkıyor!

    Bordo-mavililerde gözler ekibiyle deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi

    Karadeniz Fırtınası, DG mağlubiyeti sonrası kalan 4 maç için kenetlendi. Teknik direktör ve futbolcular, ligin sonuna kadar puan kaybetmeden 12 puan toplamayı kafalarına koydular. Çalımbay ve öğrencileri, maçından başlayarak 4 maçlık bir galibiyet serisi almayı planlıyor. Bu sezon üzdükleri camiaya bileti tesellisi vermeye çalışan oyuncularında bir hayli hırslı olduğu öğrenildi. Çalımbay'ın Antalya yolculuğu öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

    'SEZON BİTENE KADAR KAYIP YOK'
    'un hocası öğrencileriyle yaptığı motivasyon toplantısında herkesin maçına konsantre olmasını istedi. Çalımbay "Bizim işimiz sahada. Bizden istenen 'un başarısı. Bunun için kalan 4 maçı da kazanıp bu takımı Avrupa Kupaları'na taşımalıyız. Herkes bu sezonun sonuna kadar buna konsantre olsun ve başka bir şey düşünmesin. Gelecekte ne olacağını sezon bittiğinde hep beraber göreceğiz. Şimdi bize düşen Antalyaspor maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamak ve sezonu kayıpsız tamamlamak" ifadelerini kullandı.

    ÇALIMBAY İLK PEŞİNDE
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u yenerek bir ilk yaşamanın peşinde. Çalımbay hocalık kariyerinde 'nun çalıştırdığı takımlara karşı 7 maça çıktı, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İlk defa kazanmak istiyor.
    1. 28.4.2018
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