Onazi’nin Ada heyecanı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Onazi’nin Ada heyecanı

    Onazi’nin Ada heyecanı

    'nın Nijeryalı yıldızı , 2 Haziran'daki maçını bekliyor.

    'nın Nijeryalı yıldızı , 2 Haziran'daki maçını bekliyor. Tecrübeli oyuncu, öncesi önemli bir hazırlık maçına çıkacaklarını söyledi. " ile maça çıkmak çok özel. Ben de o gün sahada olmak istiyorum" diye konuştu.
    1. 28.4.2018
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