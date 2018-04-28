Fabian Castillo: "Geri döneceğim" – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Fabian Castillo: "Geri döneceğim"

    Fabian Castillo: "Geri döneceğim"

    'un Kolombiyalısı Fabian Castillo, sakatlığı sonrası maçında 7 dakika forma giymişti.

    'un Kolombiyalısı Fabian Castillo, sakatlığı sonrası maçında 7 dakika forma giymişti. azalmayan tecrübeli oyuncu bir kez daha ülkesine gitti. Havaalanında "Tedavi amaçlı gidiyorum. Kulüple bir problem yok, geri döneceğim" diye konuştu.

    SÜMER: BİZ İZİN VERDİK
    Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Castillo konusuna açıklık getirdi. Deneyimli futbol adamı "Doktor raporlarına göre bu sezon ondan faydalanamaycağız. Sezon sonu geldiği için ona izin verdik. Gönderilmesi ile ilgili henüz bir kararımız yok. Sezon sonunda bunları belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 28.4.2018
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