Fabian Castillo: "Geri döneceğim"
Trabzonspor'un Kolombiyalısı Fabian Castillo, sakatlığı sonrası Kayseri maçında 7 dakika forma giymişti.
SÜMER: BİZ İZİN VERDİK
Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Castillo konusuna açıklık getirdi. Deneyimli futbol adamı "Doktor raporlarına göre bu sezon ondan faydalanamaycağız. Sezon sonu geldiği için ona izin verdik. Gönderilmesi ile ilgili henüz bir kararımız yok. Sezon sonunda bunları belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
Fabian Castillo: "Geri döneceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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