Antalyaspor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    - maçının 11'leri belli oldu

    Antalyaspor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

    , 'in 31. haftasında deplasmanına çıkıyor

    'in 31. haftasında evinde 'u ağırlıyor.

    Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

    Antalyaspor'un 11'i;
    Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara

    Trabzonspor'un 11'i;
    Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa,

    1. 28.4.2018 18:04
    2. Güncelleme: 28.4.2018 18:20
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