Antalyaspor-Trabzonspor | CANLI
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Antalyaspor'un 11'i;
Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
Trabzonspor'un 11'i;
Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz
- 28.4.2018 18:04
- Güncelleme: 28.4.2018 18:50
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Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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