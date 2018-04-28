17’lik Arda Akbulut'a Lazio kancası – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    17’lik 'a kancası

    17’lik Arda Akbulut'a Lazio kancası

    'nın genç yeteneği , Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

    'nın genç yeteneği , Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan ekibi 'nun 17 yaşındaki genç eldiveni kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arda Akbulut, 1.92'lik boyuyla büyük gelecek vaat ediyor.

    1. 28.4.2018
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