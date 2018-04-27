Trabzonspor'a müjde: FIFA transfer yasağını kaldırdı! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'a müjde: yasağını kaldırdı!

    Trabzonspor'a müjde: FIFA transfer yasağını kaldırdı!

    , 'un yasağını kaldırdı...

    Konuyla ilgili olarak Trabzonspor'un yaptığı açıklama şöyle:

    "Kamuoyuna Duyuru

    Transfer Yasağımız Kaldırıldı

    Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    1. 27.4.2018 10:32
    2. Güncelleme: 27.4.2018 11:53
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