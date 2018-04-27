Trabzonspor'a müjde: FIFA transfer yasağını kaldırdı!
FIFA, Trabzonspor'un transfer yasağını kaldırdı...
Konuyla ilgili olarak Trabzonspor'un yaptığı açıklama şöyle:
"Kamuoyuna Duyuru
Transfer Yasağımız Kaldırıldı
Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 27.4.2018 10:32
- Güncelleme: 27.4.2018 11:53
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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