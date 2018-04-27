Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Trabzonspor rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek.
ÇALIMBAY İLK PEŞİNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak olan Antalyaspor maçında sahadan galibiyetle ayrılması halinde bir ilki yaşayacak. Bordo-mavililerin teknik patronu, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. İki teknik adam arasında oynanan 7 lig maçında Çalımbay, meslektaşı Hamza Hamzaoğlu'na karşı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Çalımbay, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'na karşı ilk galibiyetini almış olacak. Sezon başında Çalımbay, Antalyaspor'u çalıştırıyordu.
DEPLASMANDA EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 beraberlik, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü. 20 puan toplayan bordo-mavililer ligde ise deplasman maçları sıralamasında 4. basamakta yer aldı.
- 27.4.2018 09:35
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 8
Yorum
erol fb volkan gibi bir utancı kaptan yapmışken ne haltlar peşinde.Türk futbolunun yüz karası fb
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 13
Yorum
SELİM BUNUN ADI ŞIMARIKLIKTIR. FENERBAHÇEYİ YENEMEDİKLERİ İÇİN ÇIKIP MAÇ OYNAMAK İSTEMİYORLAR. OLAY BU.
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki FENERBAHÇELİYİM , helal olsun size , FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜDÜR.
Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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