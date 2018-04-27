Trabzon ile Rize arasındaki gerginlik bitmeli! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ile arasındaki gerginlik bitmeli!

    Trabzon ile Rize arasındaki gerginlik bitmeli!

    Ağaoğlu: Beni en çok rahatsız eden konu Trabzonspor-Rizespor gerginliğidir Rizespor maçına gideceğim. , , Giresun arasında sorun olmamalı

    Başkan , AA Spor Masası'na konuk oldu. Ağaoğlu, Trabzonspor'un komşu takımlarla iyi geçinmek zorunda olduğunu dile getirerek, "Beni en çok rahatsız eden konulardan biri Trabzonspor-Rizespor gerginliğidir. Geçen hafta gidecektim Rizespor maçına, olmadı. Büyük bir aksilik olmazsa Rizespor karşılaşmasına gideceğim" ifadesini kullandı.

    BU SÜRECİ AŞMALIYIZ
    Başkan şöyle devam etti: "Tepki bir olur, iki olur. insanı kıvrak zekalıdır, fazla dallanıp budaklanmadan samimiyetimize inanırlarsa bu süreci aşarız. Aşacağız da aşmak zorundayız. , , Giresun kendi arasında sorun yaşadığında bölge futbolu irtifa kaybediyor. küme düşerse ne kadar acı. Bölgedeki takımlar birbirine omuz vermeli."

    1461'DE YENi DÖNEM
    Pilot takım 1461 Trabzon bundan sonra tamamen A takıma bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek. Daha önce 1461'in ayrı bir başkanının olması uygulamasının kaldırıldığı ve yeni dönemde Ahmet Ağaoğlu'nun 1461'in de başkanlık görevini yürüteceği ifade edildi. 1461 Trabzon'un etkiliğinin artması planlanıyor.

    YOLCULUK 13.25'TE
    Karadeniz ekibi bugün saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak 13.25'te uçak ile 'ya hareket edecek. Bordo-mavili takımda yarınki maç öncesi eksikler nedeniyle teknik direktör 'ın kadro kurmakta zorlandığı dile getiriliyor.
    1. 27.4.2018
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