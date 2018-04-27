Ağaoğlu: Beni en çok rahatsız eden konu Trabzonspor-Rizespor gerginliğidir Rizespor maçına gideceğim. Trabzon, Rize, Giresun arasında sorun olmamalı
BU SÜRECİ AŞMALIYIZ
Başkan şöyle devam etti: "Tepki bir olur, iki olur. Karadeniz insanı kıvrak zekalıdır, fazla dallanıp budaklanmadan samimiyetimize inanırlarsa bu süreci aşarız. Aşacağız da aşmak zorundayız. Trabzon, Rize, Giresun kendi arasında sorun yaşadığında bölge futbolu irtifa kaybediyor. Samsun küme düşerse ne kadar acı. Bölgedeki takımlar birbirine omuz vermeli."
1461'DE YENi DÖNEM
Pilot takım 1461 Trabzon bundan sonra tamamen A takıma bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek. Daha önce 1461'in ayrı bir başkanının olması uygulamasının kaldırıldığı ve yeni dönemde Ahmet Ağaoğlu'nun 1461'in de başkanlık görevini yürüteceği ifade edildi. 1461 Trabzon'un etkiliğinin artması planlanıyor.
YOLCULUK 13.25'TE
Karadeniz ekibi bugün saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak 13.25'te uçak ile Antalya'ya hareket edecek. Bordo-mavili takımda yarınki maç öncesi eksikler nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadro kurmakta zorlandığı dile getiriliyor.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Trabzon ile Rize arasındaki gerginlik bitmeli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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