Özkan Sümer: "Transfer yasağının kalkması bizi rahatlattı"
TRABZONSPOR Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, transfer yasağının kaldırılmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.
Özkan Sümer, FIFA'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen transfer yasağının kaldırılmasının gelecek dönem için ellerini güçlendirdiğini belirtti.
Sümer, yaptığı açıklamada yasağın kalkmasının kulübü rahatlattığını ifade ederek, "Transfer yasağı bizi rahatlattı. Elimizi güçlendirdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte transferde tercihlerimiz de ona göre değişecek" dedi.
"CASTİLLO İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİK"
Sümer, sakatlığı bulunan ve izin alarak ülkesine giden Fabian Castillo ile ilgili olarak ise "Sakatlığı bulunuyordu. Doktor raporlarına göre de bu sezon faydalanamayacağımız bir oyuncu. Sezonun da sonuna geldiğimiz için o nedenle izin verdik. Castillo'nun gönderilmesi konusunda da henüz bir tespitimiz yok. Alınan, gönderilen oyunculara göre bir belirleme yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 27.4.2018 11:28
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Özkan Sümer: "Transfer yasağının kalkması bizi rahatlattı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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