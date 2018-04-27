Özkan Sümer: "Transfer yasağının kalkması bizi rahatlattı" – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    : " yasağının kalkması bizi rahatlattı"

    Özkan Sümer: "Transfer yasağının kalkması bizi rahatlattı"

    Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü , yasağının kaldırılmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

    , 'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen yasağının kaldırılmasının gelecek dönem için ellerini güçlendirdiğini belirtti.

    Sümer, yaptığı açıklamada yasağın kalkmasının kulübü rahatlattığını ifade ederek, "Transfer yasağı bizi rahatlattı. Elimizi güçlendirdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte transferde tercihlerimiz de ona göre değişecek" dedi.

    "CASTİLLO İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİK"
    Sümer, sakatlığı bulunan ve izin alarak ülkesine giden Fabian Castillo ile ilgili olarak ise "Sakatlığı bulunuyordu. Doktor raporlarına göre de bu sezon faydalanamayacağımız bir oyuncu. Sezonun da sonuna geldiğimiz için o nedenle izin verdik. Castillo'nun gönderilmesi konusunda da henüz bir tespitimiz yok. Alınan, gönderilen oyunculara göre bir belirleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 27.4.2018 11:28
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