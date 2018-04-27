Bağışlarda ‘61’ sevgisi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Bağışlarda ‘61’ sevgisi

    Bağışlarda ‘61’ sevgisi

    Taraftar, "" başlığıyla başlatılan seferberlik çağrısına yoğun ilgi gösterirken, bağışlarda "61" sevgisi dikkat çekti.

    Taraftar, "" başlığıyla başlatılan seferberlik çağrısına yoğun ilgi gösterirken, bağışlarda "61" sevgisi dikkat çekti. 61'den 1461 'ye, 61.61'den 661 'ye uzanan ölçekte değişen tutarlar, taraftarın "61" hassasiyetini yansıtır nitelikte. Kısa sürede 400 bin TL'ye yakın bağış yapıldı.
    1. 27.4.2018
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