ÜNİTS bugün sahaya çıkıyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    bugün sahaya çıkıyor

    ÜNİTS bugün sahaya çıkıyor
    Trabzonsporlular Kulübü, harika bir organizasyon daha yapıyor. ÜNİTS, sporun sağlıktaki ve kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekmek nedeniyle bugün Veteranlar ve ünlüler karması arasında "Mücadeleye Devam: Ben de varım" salon futbolu turnuvası yapıyor.
    1. 26.4.2018
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