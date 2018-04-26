ÜNİTS bugün sahaya çıkıyor
İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, harika bir organizasyon daha yapıyor. ÜNİTS, sporun sağlıktaki ve kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekmek nedeniyle bugün Veteranlar ve ünlüler karması arasında "Mücadeleye Devam: Ben de varım" salon futbolu turnuvası yapıyor.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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