Trabzonspor'da Kolombiyalılar kayıp
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncuları Rodallega ve Castillo kayıplarda. Büyük umutlarla transfer edilen iki oyuncu bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamadı.
Geçtiğimiz sezonda beri yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Castillo, oynadığı maçlarda ise verimli olamadı. Kemik ödemi, dış bağ problemleri, menisküs yaralanması, lif yırtılması, uyluk yaralanması gibi sorunlar yaşayan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımda ayrı kaldı ve 22 maç kaçardı. 25 yaşındaki sol kanadı, son antrenmanda sakatlık yaşamış ve Alanya deplasmanına götürülmemişti.
?Trabzonspor'un diğer kayıp Kolombiyalısı ise Hugo Rodallega oldu. Özellikle Burak Yılmaz'ın bordo-mavili takıma dönmesinden sonra fazla süre alamayan oyuncu, forma şansı Rodallega, bulduğu maçlarda ise bekleneni veremedi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordo-mavili takıma gelen Spor Toto Süper Lig'de 6 gole imza attı. Bu sezon ise Kolombiyalı, 22 maçta forma giymesine rağmen az bir süre aldı. 517 dakika süre alan golcü futbolcu, 5 gole imza attı. Az süre aldığı için zaman zaman mutsuzluğunu dile getiren Kolombiyalı oyuncu devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelmişti. 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sezon sonu yönetimle masaya oturup geleceği ile ilgili karar verilecek.
- 26.4.2018 11:27
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
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Fatih Terim'in gurur tablosu
Toplam 2
Yorum
taraftar Bıkmadınız 3 Temuzdan beri Galatasaray algısına..Rakiplerin takımlarını da yazın. Yoksa Terim Kadıköyde galibiyet görmüş mü ?
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Fenerbahçe'de Mauricio İsla yol ayrımında!
Toplam 1
Yorum
TRANSFER Güle İsla maalesef başaramadın o kadar şans tanındı , Şener senden en ez 2 gömlek daha iyi.
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