Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> hazırlıklarını sürdürdü

    ?, 'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Fabian Castillo ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

    1. 26.4.2018 15:38
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