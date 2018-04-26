Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Recep Kıvrak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Fabian Castillo ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.