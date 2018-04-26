Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
?Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Recep Kıvrak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Fabian Castillo ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
- 26.4.2018 15:38
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 11
Yorum
SARIŞINLAR Ne oldu bir PEPE oynayacak diye telaş sardı sizi, çıkın topunuzu oynayın, kimlere ne cezalar verildiğini iyi biliyoruz. SUSUN OTURUN!!!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 29
Yorum
besiktas besiktas kaos yaratıyor son 3 yıldır misyonu bu olayları inceleyin gorursunuz besiktasda sebadan eser yok
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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Toplam 12
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ıtır bi de federasyon avantajı var. FBye herşey mubah. yıllardır kollanıyordu zaten hala da öyle şaşırmadık.
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