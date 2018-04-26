Rıza Çalımbay: "Trabzonlu hoca gelebilir"
Rıza Çalımbay, gelecek yıl ile ilgili konuştu: “Mukavelem sezon sonu bitiyor. Öze dönüş yapılacak ve herhalde seneye Trabzonlu bir hoca getirilebilir. Samet Aybaba ağabeyin isminin gündeme gelmesi gayet normal”
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde önemli açıklamalar yaptı. 54 yaşındaki hoca, ligin son 2 haftasında takımın oyunundan memnun olduklarını belirterek, "İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettik. Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama kimse bu takım için 'mücadele etmedi' diyemez. Böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz karşılaşmalar riskli ve dikkat etmek şart" diye konuştu.
BEN, BURAK VE ÖZKAN HOCA
Çalımbay, gelecek sezon takımda olup olmayacağı ile ilgili, "Mukavelem sezon sonu bitiyor. Futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Bazı arkadaşlarımızın, örneğin Samet ağabeyin ismi çıkıyor, bu da normal. Özkan hoca ile konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte yaptık. Takımı, oyuncuları konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyor" dedi.
KENETLENMEMİZ GEREKİYOR
Süper Lig'de kalan 4 maçı iyi bitirmeleri gerektiğini anlatan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Bütün herkesin kenetlenmesi, takıma sonuna kadar destek çıkılması gerekiyor. Kenetlenirsek korkulacak bir şey yok, kenetlenmezsek var. 4 maçtan alnımızın akıyla çıkarak işimizi bitirmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda her şey bize bağlı. Kimsenin elinde değil. Bana göre en önemli maç Antalyaspor karşılaşması. Kazandığımız takdirde şansımız çok yüksek olacak."
10 FUTBOLCU OYNAMAYABİLİR
Teknik patron Rıza Çalımbay, sakatlıkların ellerini kolllarını bağladığını söyledi. Çalımbay, "Bu nedenle puanlar kaybettik. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo bir türlü iyileşmiyor. Tek kas sakatlığı Uğur'da oldu. O da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlıyor. Kamil, bir pozisyonda yanlış girmesinden dolayı iç yan bağlarında problem oldu, sezonu kapadı. Burak'ın her zamanki ağrıları var. MR'ı çekilecek, oynamama riski olabilir. Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince check-up yapılması gerekiyor. Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Antalyaspor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız" diye konuştu.
YABANCILAR ETKİLENİYOR
Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını kaydeden Çalımbay, yeni yönetimin söylemlerinin futbolcuları etkileyip etkilemediği ile ilgili şunları söyledi: "Açıklamaları yabancı arkadaşlar da görüyor. Yönetimin değişik şeyler düşündüğü ortada. Başkanımız 'birinci düşüncemiz ekonomi' dedi. Bunlar futbolculara yansıyor. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyor."
TAZMİNAT İSTEYEN VE İSTEMEYEN | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Rıza Çalımbay önümüzdeki yılın yapılanmasında kulübün düşüncesini aktarırken kendi akıbetini de ortaya koymuş oldu. Çizdiği bu portrede Trabzon(spor)lu bir teknik adamın gelebileceği de ilk kez ifade edilmiş oldu. Kendisi geldiği günden itibaren söylediği sözün aslında ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış oldu. Uzun vadeli sözleşmeler bir aldatmaca ve tazminat kazanma yöntemidir. Sırf bu yüzden bile takdiri hak ediyor Çalımbay. Tazminat derdinde olanlarla olmayanları bir tutmayalım...
BEN, BURAK VE ÖZKAN HOCA
Çalımbay, gelecek sezon takımda olup olmayacağı ile ilgili, "Mukavelem sezon sonu bitiyor. Futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Bazı arkadaşlarımızın, örneğin Samet ağabeyin ismi çıkıyor, bu da normal. Özkan hoca ile konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte yaptık. Takımı, oyuncuları konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyor" dedi.
KENETLENMEMİZ GEREKİYOR
Süper Lig'de kalan 4 maçı iyi bitirmeleri gerektiğini anlatan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Bütün herkesin kenetlenmesi, takıma sonuna kadar destek çıkılması gerekiyor. Kenetlenirsek korkulacak bir şey yok, kenetlenmezsek var. 4 maçtan alnımızın akıyla çıkarak işimizi bitirmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda her şey bize bağlı. Kimsenin elinde değil. Bana göre en önemli maç Antalyaspor karşılaşması. Kazandığımız takdirde şansımız çok yüksek olacak."
10 FUTBOLCU OYNAMAYABİLİR
Teknik patron Rıza Çalımbay, sakatlıkların ellerini kolllarını bağladığını söyledi. Çalımbay, "Bu nedenle puanlar kaybettik. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo bir türlü iyileşmiyor. Tek kas sakatlığı Uğur'da oldu. O da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlıyor. Kamil, bir pozisyonda yanlış girmesinden dolayı iç yan bağlarında problem oldu, sezonu kapadı. Burak'ın her zamanki ağrıları var. MR'ı çekilecek, oynamama riski olabilir. Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince check-up yapılması gerekiyor. Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Antalyaspor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız" diye konuştu.
YABANCILAR ETKİLENİYOR
Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını kaydeden Çalımbay, yeni yönetimin söylemlerinin futbolcuları etkileyip etkilemediği ile ilgili şunları söyledi: "Açıklamaları yabancı arkadaşlar da görüyor. Yönetimin değişik şeyler düşündüğü ortada. Başkanımız 'birinci düşüncemiz ekonomi' dedi. Bunlar futbolculara yansıyor. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyor."
TAZMİNAT İSTEYEN VE İSTEMEYEN | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Rıza Çalımbay önümüzdeki yılın yapılanmasında kulübün düşüncesini aktarırken kendi akıbetini de ortaya koymuş oldu. Çizdiği bu portrede Trabzon(spor)lu bir teknik adamın gelebileceği de ilk kez ifade edilmiş oldu. Kendisi geldiği günden itibaren söylediği sözün aslında ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış oldu. Uzun vadeli sözleşmeler bir aldatmaca ve tazminat kazanma yöntemidir. Sırf bu yüzden bile takdiri hak ediyor Çalımbay. Tazminat derdinde olanlarla olmayanları bir tutmayalım...
- 26.4.2018
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