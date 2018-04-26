Önder Bülbüloğlu’ndan FIFA’ya çıkarma
Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA'da devam eden şike davasıyla ilgili Zürih'e gitti.
Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, Bülbüloğlu'nun FIFA merkezine giderek 'Şike Davası' ile ilgili çeşitli temaslarda bulunduğu ifade edildi. FIFA genel merkezinin karşısında 'Adalet Nöbeti' tutan bordo-mavili taraftarlarla da bir araya gelen Bülbüloğlu, "Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Dosyamız şu anda FIFA'da. Bir an önce sonuçlanmalı. Çünkü adalet bekleyen ve Türkiye'de temiz futbolu özleyen bir camia var. Taraftarlarımız mücadelemizde güçlü ve kararlı" diye konuştu.
- 26.4.2018
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