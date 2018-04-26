Önder Bülbüloğlu’ndan FIFA’ya çıkarma – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    ’ndan ’ya çıkarma

    Önder Bülbüloğlu’ndan FIFA’ya çıkarma

    Başkan yardımcısı , 'da devam eden şike davasıyla ilgili Zürih'e gitti.

    Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, Bülbüloğlu'nun FIFA merkezine giderek 'Şike Davası' ile ilgili çeşitli temaslarda bulunduğu ifade edildi. genel merkezinin karşısında 'Adalet Nöbeti' tutan bordo-mavili taraftarlarla da bir araya gelen Bülbüloğlu, "Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Dosyamız şu anda FIFA'da. Bir an önce sonuçlanmalı. Çünkü adalet bekleyen ve Türkiye'de temiz futbolu özleyen bir camia var. Taraftarlarımız mücadelemizde güçlü ve kararlı" diye konuştu.
    1. 26.4.2018
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