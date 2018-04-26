Jose Sosa ülkesine dönüyor
Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bugüne kadar bekleneni veremeyen Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Trabzon'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki 10 numaranın Arjantin'e döneceği konuşuluyor. Yıldız oyuncuyu San Lorenzo ile Estudiantes'in istediği iddia ediliyor. Bordo-mavili yönetim, sezon sonunda hem Sosa ile hem de bu kulüplerle masaya oturup son kararını verecek. Sosa Milan'dan 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilmişti. Ancak Muharrem Usta başkanlığı döneminde Milan'a bu güne kadar 1.5 milyon euro ödendiği belirtilirken; İtalyan ekibi de FIFA aracılığı ile geciken taksitlerin üç hafta içinde ödenmesi adına ihtarname gönderdi.
- 26.4.2018
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