Jose Sosa ülkesine dönüyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Jose Sosa ülkesine dönüyor

    Jose Sosa ülkesine dönüyor

    Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla edilen ancak bugüne kadar bekleneni veremeyen Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki 10 numaranın Arjantin'e döneceği konuşuluyor. Yıldız oyuncuyu ile Estudiantes'in istediği iddia ediliyor. Bordo-mavili yönetim, sezon sonunda hem Sosa ile hem de bu kulüplerle masaya oturup son kararını verecek. Sosa Milan'dan 4 milyon 750 bin euro'ya edilmişti. Ancak Muharrem Usta başkanlığı döneminde Milan'a bu güne kadar 1.5 milyon euro ödendiği belirtilirken; İtalyan ekibi de aracılığı ile geciken taksitlerin üç hafta içinde ödenmesi adına ihtarname gönderdi.
    1. 26.4.2018
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