Ekşioğlu için başsağlığı mesajı
Trabzonspor, vefat eden Beşiktaş eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı: "Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yemen Ekşioğlu'na Allah'tan rahmet, Ekşioğlu ailesine ve Beşiktaş'a başsağlığı dileriz."
- 26.4.2018
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