Ekşioğlu için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    için başsağlığı mesajı

    Ekşioğlu için başsağlığı mesajı
    , vefat eden eski yöneticilerinden için başsağlığı mesajı yayımladı: "Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yemen Ekşioğlu'na Allah'tan rahmet, Ekşioğlu ailesine ve Beşiktaş'a başsağlığı dileriz."
    1. 26.4.2018
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