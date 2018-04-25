Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onur ve Uğur katılmadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N'Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 25.4.2018 13:57
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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