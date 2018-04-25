Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onur ve Uğur katılmadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N'Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.

    Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.4.2018 13:57
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