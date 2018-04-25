Son 4 maçın 4’ü de kritik
Ligde 46 puanla 5. sırada yer alan Trabzon, son 4 haftada Avrupa kupalarına katılma yolunda yerini kaptırmamanın mücadelesini verecek. Fırtına sırasıyla Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor ile karşılaşacak. Ancak Avrupa için Akhisar'ın da Türkiye Kupası'nı almaması gerek.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
-
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
-
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
Son 4 maçın 4’ü de kritik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.