Son 4 maçın 4’ü de kritik – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Son 4 maçın 4’ü de kritik

    Son 4 maçın 4’ü de kritik
    Ligde 46 puanla 5. sırada yer alan Trabzon, son 4 haftada Avrupa kupalarına katılma yolunda yerini kaptırmamanın mücadelesini verecek. Fırtına sırasıyla Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor ile karşılaşacak. Ancak Avrupa için Akhisar'ın da Türkiye Kupası'nı almaması gerek.
    1. 25.4.2018
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