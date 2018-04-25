Son 4 maçın 4’ü de kritik

Ligde 46 puanla 5. sırada yer alan Trabzon, son 4 haftada Avrupa kupalarına katılma yolunda yerini kaptırmamanın mücadelesini verecek. Fırtına sırasıyla Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor ile karşılaşacak. Ancak Avrupa için Akhisar'ın da Türkiye Kupası'nı almaması gerek.