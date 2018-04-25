Şanssızlıklar art arda geldi
6 oyuncu sakatlandı ve henüz galibiyet alamadılar
7-8 Nisan tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yönetim kurulu, şanssız bir başlangıç yaptı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetimin göreve başladığı dönemde Süper Lig'de 2 karşılaşmada 6 oyuncu (Castillo, Abdülkadir, Onur, Kucka, Uğur ve Kamil) sakatlık yaşarken bordo-mavililer, bu periyotta galibiyet elde edemeyerek 1 puan alabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemdeki ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken, ikinci karşılaşmada da Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.
- 25.4.2018
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