Özkan Sümer: Ders almalıyız
“Geçmişle hesaplaşmayı bir tarafa bırakıp, ders alıp önümüze bakıyoruz. Öze dönüş hamlesi kesin olacak ama bu bir süreç içerisinde yapılacak. Şu ana kadar gördüklerimizden umutsuz değiliz.
Trabzonspor Başkan Danışmanı ve Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sümer, tabloya yabancı olmadıklarını belirterek, "Olanları ve yaşananları yakinen takip ettik. Şu anda özenle sakındığımız şu; 'Geçmişle artık hesaplaşma değil, geçmişten ders alıp önümüze bakıyoruz.' Ne yapabileceğimize bakıyoruz. O doğrultuda bütün enerjimizi kullanarak Trabzonspor'u zor şartlardan çıkarmak amacımız. Yönetimin de böyle bir ihtiyaçla göreve geldiği gerçeği ortada. Şu ana kadar bizi umutsuz kılacak herhangi bir şey yok. Zorluklar var ama o zorlukları aşma yönünde bir kere yönetimin anlayışı ve bütünlüğü şüphesiz bu konudaki en önemli güvence" ifadelerini kullandı.
ÖZE DÖNÜŞ ŞART
'Kulüp gelecek yıldan itibaren sportif olarak nasıl bir yol haritası izleyecek. Öz kaynaklarına dönüş konuşulmaya başlandı mı?' sorusuna Sümer, "Öze dönüş şu anki şartlar bakımından duyulan bir ihtiyaç değil, Trabzonspor öze dönüş konusundaki ihmallerinden ötürü bu kadar büyük sorunlar yaşar hale geldi. Öze dönecek ama bunu bir anda gerçekleştirmesine imkan yok. Etap etap hallolacak. Bir düzen içinde olacak ama bir süreç yaşanacak. Öze dönüş hamlesi kesin kes yapılacak" cevabını verdi.
AYBABA'YA HOŞ GELDİN BİLE DEMEDİM
'Samet Aybaba'nın maç sonrası açıklamaları, sanki Trabzonspor'a geleceği yönünde yorumlandı. Samet Aybaba ile görüştünüz mü?' sorusuna Sümer, "Samet Aybaba'ya bu tür yanlış anlaşılmalara sebep olmasın diye hoşgeldin bile demedim. Hiç aramadım, hiç konuşmadım. Onun kendi arzusu olabilir. Samet hocanın bizimle ilişkilerinin iyi olmasının yanında Trabzonspor'a bir sempatisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi arzuları Trabzonspor yönetimi tarafından değerlendirilip ona görev verilmesi başka bir şey, henüz o noktaya gelmedik. Rıza Çalımbay ve devam ediyoruz. Güzel bir şekilde bitireceğiz" şeklinde cevap verdi.
TRANSFER YASAĞI HAZIRLIĞI
Gelen transfer yasağı ile ilgili Sümer, "İki şartta da hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Transfer yasağı devam eder ise neler yapabiliriz, etmez ise neleri katabiliriz. O mesaj veya o uyarı Trabzonspor'un kendine dönüşü konusunda daha radikal kararlar almasına neden olabilir. Kendine döneceksin" yorumunu yaptı.
YUSUF VE ABDÜLKADİR'İN MİSYONLARI VAR
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile ilgili de görüşlerini açıklayan Sümer, şunları söyledi: "Bunlarla ilgili düşünce, daha verimli kullanılması doğrultusunda neler yapılabileceği yönünde. Performanslarını yükselteme doğrultusunda çalışmalarından tut diğer ihtiyaçlarını karşılamaya kadar ilgileniliyor. Onların Trabzonspor'a diğer gençlerin katılması konusunda da yüreklendirme noktasında yol gösterici bir misyona büründüklerini söyleyebilirim."
Futbol adamı Özkan Sümer (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Türkiye'de, "Futbol adamı" denildiğinde bir elin parmaklarını geçmeyecek insanlar vardır. İşte onların birisi ve en önemlileri arasında da kuşkusuz Özkan Sümer yer alıyor. Trabzonspor'un hemen her alanında hizmet veren, kazanılan şampiyonlukların içerisinde yer alan Sümer'in, tırnak içerisinde "İlerlemiş yaşına" rağmen hâlâ hizmet vermeye çalışması, taktir edilecek bir durum. Yaşını tırnak içerisinde ilerlemiş olarak belirttim çünkü fiziken ve futbol bilgisi olarak birçok kişi yanından dahi geçemez. Şimdi o tecrübesini, bilgi ve birikimini uygulayacağı ortamı bulmuşken umarım ortaya güzel projeler ve sonuçlar çıkacaktır.
ÖZE DÖNÜŞ ŞART
'Kulüp gelecek yıldan itibaren sportif olarak nasıl bir yol haritası izleyecek. Öz kaynaklarına dönüş konuşulmaya başlandı mı?' sorusuna Sümer, "Öze dönüş şu anki şartlar bakımından duyulan bir ihtiyaç değil, Trabzonspor öze dönüş konusundaki ihmallerinden ötürü bu kadar büyük sorunlar yaşar hale geldi. Öze dönecek ama bunu bir anda gerçekleştirmesine imkan yok. Etap etap hallolacak. Bir düzen içinde olacak ama bir süreç yaşanacak. Öze dönüş hamlesi kesin kes yapılacak" cevabını verdi.
AYBABA'YA HOŞ GELDİN BİLE DEMEDİM
'Samet Aybaba'nın maç sonrası açıklamaları, sanki Trabzonspor'a geleceği yönünde yorumlandı. Samet Aybaba ile görüştünüz mü?' sorusuna Sümer, "Samet Aybaba'ya bu tür yanlış anlaşılmalara sebep olmasın diye hoşgeldin bile demedim. Hiç aramadım, hiç konuşmadım. Onun kendi arzusu olabilir. Samet hocanın bizimle ilişkilerinin iyi olmasının yanında Trabzonspor'a bir sempatisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi arzuları Trabzonspor yönetimi tarafından değerlendirilip ona görev verilmesi başka bir şey, henüz o noktaya gelmedik. Rıza Çalımbay ve devam ediyoruz. Güzel bir şekilde bitireceğiz" şeklinde cevap verdi.
TRANSFER YASAĞI HAZIRLIĞI
Gelen transfer yasağı ile ilgili Sümer, "İki şartta da hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Transfer yasağı devam eder ise neler yapabiliriz, etmez ise neleri katabiliriz. O mesaj veya o uyarı Trabzonspor'un kendine dönüşü konusunda daha radikal kararlar almasına neden olabilir. Kendine döneceksin" yorumunu yaptı.
YUSUF VE ABDÜLKADİR'İN MİSYONLARI VAR
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile ilgili de görüşlerini açıklayan Sümer, şunları söyledi: "Bunlarla ilgili düşünce, daha verimli kullanılması doğrultusunda neler yapılabileceği yönünde. Performanslarını yükselteme doğrultusunda çalışmalarından tut diğer ihtiyaçlarını karşılamaya kadar ilgileniliyor. Onların Trabzonspor'a diğer gençlerin katılması konusunda da yüreklendirme noktasında yol gösterici bir misyona büründüklerini söyleyebilirim."
Futbol adamı Özkan Sümer (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Türkiye'de, "Futbol adamı" denildiğinde bir elin parmaklarını geçmeyecek insanlar vardır. İşte onların birisi ve en önemlileri arasında da kuşkusuz Özkan Sümer yer alıyor. Trabzonspor'un hemen her alanında hizmet veren, kazanılan şampiyonlukların içerisinde yer alan Sümer'in, tırnak içerisinde "İlerlemiş yaşına" rağmen hâlâ hizmet vermeye çalışması, taktir edilecek bir durum. Yaşını tırnak içerisinde ilerlemiş olarak belirttim çünkü fiziken ve futbol bilgisi olarak birçok kişi yanından dahi geçemez. Şimdi o tecrübesini, bilgi ve birikimini uygulayacağı ortamı bulmuşken umarım ortaya güzel projeler ve sonuçlar çıkacaktır.
- 25.4.2018
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