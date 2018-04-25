Jurac Kucka şova başladı
Slovak futbolcu formunu en üst noktaya çıkardı
Trabzonspor'un Slovak yıldızlarından Kucka, ligin bitimine az bir zaman kala formunu en üst seviyeye çekti. Son karşılaşmalarda oldukça iyi bir görüntü ortaya koyan 30 yaşındaki ön libero, idmanlarda da hırsıyla da göz dolduruyor. Kucka, formundaki artışla ilgili, "En üst düzeyde çalışıyorum. Ben kalan haftalarda formumu daha da artırarak, takımımın başarısı için elimden geleni yapmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz konumu korumamız gerek. Süper Lig'i en azından beşinci bitirmeliyiz" dedi.
- 25.4.2018
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