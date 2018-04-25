Fark 7’den 17’ye yükseldi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fark 7’den 17’ye yükseldi

    Fark 7’den 17’ye yükseldi
    Takımın ikinci devresinde ortaya koyduğu performansın, ilk yarının gerisinde kaldığına en büyük kanıt ise zirve ile arasında oluşan puan farkı. İlk yarıyı lider Başakşehir'in sadece 7 puan gerisinde kapayan Karadeniz ekibi, şu anda ise 63 puanla zirvede bulunan G.Saray'ın 17 puan gerisinde.
    1. 25.4.2018
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