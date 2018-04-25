Fark 7’den 17’ye yükseldi

Takımın ikinci devresinde ortaya koyduğu performansın, ilk yarının gerisinde kaldığına en büyük kanıt ise zirve ile arasında oluşan puan farkı. İlk yarıyı lider Başakşehir'in sadece 7 puan gerisinde kapayan Karadeniz ekibi, şu anda ise 63 puanla zirvede bulunan G.Saray'ın 17 puan gerisinde.