Fark 7’den 17’ye yükseldi
Takımın ikinci devresinde ortaya koyduğu performansın, ilk yarının gerisinde kaldığına en büyük kanıt ise zirve ile arasında oluşan puan farkı. İlk yarıyı lider Başakşehir'in sadece 7 puan gerisinde kapayan Karadeniz ekibi, şu anda ise 63 puanla zirvede bulunan G.Saray'ın 17 puan gerisinde.
- 25.4.2018
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