Esteban bu kez hazır
Onur'un Osmanlı maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler kaleye kimin geçeceğine çevrilmişti. Sivas'a karşı Esteban hazır olmadığı için Uğurcan eldiven giydi. Genç file bekçisi, yenilgiye rağmen alkış aldı. Ancak Antalya mücadelesinde Esteban da hazır.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
-
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
-
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
Esteban bu kez hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.