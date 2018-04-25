Esteban bu kez hazır – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    bu kez hazır

    <a href="/index/esteban?id=4425a283-cd02-46cb-9c36-cac26262ef32" class="" rel="tag">Esteban</a> bu kez hazır
    Onur'un Osmanlı maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler kaleye kimin geçeceğine çevrilmişti. Sivas'a karşı Esteban hazır olmadığı için Uğurcan eldiven giydi. Genç file bekçisi, yenilgiye rağmen alkış aldı. Ancak Antalya mücadelesinde Esteban da hazır.
    1. 25.4.2018
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