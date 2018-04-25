Onur'un Osmanlı maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler kaleye kimin geçeceğine çevrilmişti. Sivas'a karşı Esteban hazır olmadığı için Uğurcan eldiven giydi. Genç file bekçisi, yenilgiye rağmen alkış aldı. Ancak Antalya mücadelesinde Esteban da hazır.