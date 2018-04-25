Bordo maviş bebeğe yoğun ilgi
Dünkü idmanda teknik direktör Rıza Çalımbay, tel örgülerin arkasından kendisine seslenen taraftarları tribüne çağırarak, antrenmanı izletti. Bordo Maviş isimli bebek de ailesiyle birlikte saha kenarından çalışmayı takip etti. Oyuncular bebeğe ilgi gösterdiler.
- 25.4.2018
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taraftar Zaten kaçtınız..
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