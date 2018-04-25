Bordo maviş bebeğe yoğun ilgi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Bordo maviş bebeğe yoğun ilgi

    Bordo maviş bebeğe yoğun ilgi
    Dünkü idmanda teknik direktör , tel örgülerin arkasından kendisine seslenen taraftarları tribüne çağırarak, antrenmanı izletti. Bordo Maviş isimli bebek de ailesiyle birlikte saha kenarından çalışmayı takip etti. Oyuncular bebeğe ilgi gösterdiler.
    1. 25.4.2018
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