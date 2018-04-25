Avrupa hamlesi
Bir taraftan transfer yasağını kaldırmak için uğraşan bordo-mavili yönetim bir yandan da Avrupa’dan “men” cezası almamak için hamleler yapıyor
Ekonomik olarak darboğazda olan Trabzonspor'un başı FIFA'daki icralık dosyalar nedeniyle ağrıyabilir. Karadeniz ekibi son olarak Milan'ın Sosa ve Kucka'nın taksidi için çektiği ihtarla şok yaşarken, bordo-mavili kurmaylar, hem İtalyan ekibiyle hem de UEFA yetkilileri ile görüşüp sorunları çözmek için zaman istedi. Avrupa'dan men cezası gelmemesi için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:
SORUN ORTADAN KALKABİLİR
"26 Nisan'da transfer yasağının kaldırılması için FIFA ile görüşeceğiz. Burada tekrar Milan ve UEFA yetkilileri ile temas olacak. Avrupa'dan men riski var. Tüm uğraşlarımız bu yaptırımlarının önüne geçmek için. Bu tehlike ortadan kalkacak."
SORUN ORTADAN KALKABİLİR
"26 Nisan'da transfer yasağının kaldırılması için FIFA ile görüşeceğiz. Burada tekrar Milan ve UEFA yetkilileri ile temas olacak. Avrupa'dan men riski var. Tüm uğraşlarımız bu yaptırımlarının önüne geçmek için. Bu tehlike ortadan kalkacak."
- 25.4.2018
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