Abdülkadir de sakat
Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor...
Kaleci Onur'un ardından Sivas karşılaşmasında sakatlanan Kamil ve Uğur da sezonu kapatmıştı. Üç futbolcuyla ilgili yaşanan sıkıntı gündemdeyken yeni bir sakatlık sorunu daha yaşandı. Yine Sivasspor maçında sol arka adalesine darbe alan Abdülkadir, iki gündür idmanlara katılmıyor. Yoğun tedaviye alınan 18 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor sınavında forma giyme ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.
- 25.4.2018
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