Abdülkadir de sakat – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Abdülkadir de sakat

    Abdülkadir de sakat

    'da sakatlık kabusu yaşanıyor...

    Kaleci Onur'un ardından Sivas karşılaşmasında sakatlanan Kamil ve Uğur da sezonu kapatmıştı. Üç futbolcuyla ilgili yaşanan sıkıntı gündemdeyken yeni bir sakatlık sorunu daha yaşandı. Yine Sivasspor maçında sol arka adalesine darbe alan Abdülkadir, iki gündür idmanlara katılmıyor. Yoğun tedaviye alınan 18 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor sınavında forma giyme ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.
    1. 25.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdülkadir de sakat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN